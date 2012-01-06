中国不应担心美国新国防政策--澳大利亚官员

路透悉尼1月6日电（记者 Michael Perry）---澳大利亚官员及分析人士周五表示，美国新的国防政策将使其在亚洲地区建立新的军事同盟关系网，但中国不应对此过於担心。

在美国新的国防政策下，美军将扩大其在亚洲的部署，但为削减国防开支，美国军队总体规模将缩小。该政策於去年底宣布，标志着美国决心扩大在亚洲的影响力。

中国政府担心，随着美国的注意力从伊拉克战争和阿富汗战争上移开，其新的国防姿态旨在包围中国，可能阻碍中国的崛起。

澳大利亚表示，美军在亚洲的重新部署，不应使中国感受到威胁，也不应威胁澳大利亚与中国价值1,130亿澳元的双边贸易市场。澳大利亚是美国的亲密军事盟友，已经开始着手于耗资650亿澳元的军力增强行动。

澳大利亚驻华盛顿大使、前国防部长毕斯利（Kim Beazley）对澳大利亚电台表示："美国的立场非常复杂，其复杂性所指的方向也是我们赞同的。并不是一个遏制策略。"

美国官员称，他们预计在未来十年，美国陆军和海军陆战队规模将缩减10-15%。

美国政府曾表示，将同中国合作，以保证该地区的经济繁荣与安全，但会持续提出南中国海等安全问题。途经南中国海的贸易额每年达5万亿美元。

澳大利亚科科达基金会（Kokoda Foundation）安全分析师巴贝奇（Ross Babbage）称，美国与亚洲也日益关切中国近年来的军事发展，不管是中国的军事规模还是军事能力。

巴贝奇说："在过去的三四年，（中国）部署了大量导弹、弹道武器和巡航舰，并改善了监控能力。"

韩国国防部负责国防政策的副部长林宽彬（Lim Kwan-bin）周五在首尔举行的新闻发布会上称，美国官员已向他保证，美国新的国防政策对於驻韩美军"没有影响"。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。