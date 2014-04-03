美军搜救马航失联飞机已花费330万美元--五角大楼

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透华盛顿4月2日 - 美国五角大楼发言人SteveWarren周三称，美国军方搜救马航失联飞机的花费已经超过330万美元，而用于此次搜救的计划资金比最初计划的400万美元高出近一倍。
Warren表示，3月8日至3月24日的初步搜救工作中，美国国防部共投入320万美元。
“费用包括船只、直升机和飞机的花费。”Warren对记者说道。
Warren指出，这些资金最初获得了国防部长哈格尔的批准，来自国防部的海外人道主义灾难和公民援助基金。
随着搜救工作转向南印度洋，美国军方的贡献缩减为派遣海军P-8侦察机前往澳大利亚珀斯以西海域。
资金随后由海军运营和维护预算提供。3月25日至3月31日期间，海军派遣P-8反潜巡逻机的支出约为148,300美元。
五角大楼还应马来西亚要求，向其提供了水下搜索设备，包括一个拖曳声波定位仪和一个Bluefin-21自主式无人水下航行器。这两个设备都能用于搜索失联飞机黑匣子发出的声音。
Warren表示，并未对派遣P-8反潜巡逻机的费用设定特别上限。五角大楼最初给海军海上系统司令部提供的水下搜索设备预算为360万美元。该设备仍在前往搜索区域的途中。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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