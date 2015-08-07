美官员称俄罗斯是美军联合参谋部电邮系统遭攻击的主要嫌疑对象

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月6日 - 美国官员周四称，俄罗斯是上月美军联合参谋部非保密电邮网络遭网络攻击的主要嫌疑对象。该网络攻击事件促使美国国防部对相关网络的访问加以限制。
一位美国官员称，初步报告明确认为，俄罗斯与这起网络攻击有关。由于调查仍在进行当中，该官员不愿透露姓名。
“这是一起追溯到那个国家的鱼叉式钓鱼攻击，”该官员被问及俄罗斯可能参与此事时说道。
另一位也要求匿名的官员称，俄罗斯是主要嫌疑对象。但该官员指出，调查人员需要时间才能明确地确定责任方。
美国国防部拒绝对相关调查置评。
受这起网络攻击影响，美军联合参谋部的非保密电邮系统自7月的最后一个周末以来严格受限，美国国防部的其它网络似乎没有受到影响。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”