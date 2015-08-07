美官员称俄罗斯是美军联合参谋部电邮系统遭攻击的主要嫌疑对象

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月6日 - 美国官员周四称，俄罗斯是上月美军联合参谋部非保密电邮网络遭网络攻击的主要嫌疑对象。该网络攻击事件促使美国国防部对相关网络的访问加以限制。

一位美国官员称，初步报告明确认为，俄罗斯与这起网络攻击有关。由于调查仍在进行当中，该官员不愿透露姓名。

“这是一起追溯到那个国家的鱼叉式钓鱼攻击，”该官员被问及俄罗斯可能参与此事时说道。

另一位也要求匿名的官员称，俄罗斯是主要嫌疑对象。但该官员指出，调查人员需要时间才能明确地确定责任方。

美国国防部拒绝对相关调查置评。

受这起网络攻击影响，美军联合参谋部的非保密电邮系统自7月的最后一个周末以来严格受限，美国国防部的其它网络似乎没有受到影响。(完)