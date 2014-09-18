中国黑客多次侵入美国军事承包商电脑系统--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月17日 - 美国参议院军事委员会发现，与中国政府有关联的黑客多次侵入涉及美军及军事设备调动的航空公司、科技企业及其他承包商的计算机系统。

该委员会一年来的调查发现，仅在一年内，美国军事运输司令部(Transcom)发生了至少20起此类网络入侵事件，但Transcom只发现了两起。参议院军事委员会的调查3月份结束，但本周三才公开这份52页的调查报告。

调查还发现上报要求方面存在漏洞，且美国政府机构之间缺乏信息分享。这让美国军方基本上不了解其承包商的计算机遭入侵的情况。

参议院军事委员会主席、民主党参议员莱文(Carl Levin)在公开上述报告时称：“和平时期这种对主要国防承包商的网络入侵更加证明中国在网络空间采取的激进行为。”

中国驻美国大使馆官员对此未立即置评。（完）