中国黑客多次侵入美国军事承包商电脑系统--报告

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月17日 - 美国参议院军事委员会发现，与中国政府有关联的黑客多次侵入涉及美军及军事设备调动的航空公司、科技企业及其他承包商的计算机系统。
该委员会一年来的调查发现，仅在一年内，美国军事运输司令部(Transcom)发生了至少20起此类网络入侵事件，但Transcom只发现了两起。参议院军事委员会的调查3月份结束，但本周三才公开这份52页的调查报告。
调查还发现上报要求方面存在漏洞，且美国政府机构之间缺乏信息分享。这让美国军方基本上不了解其承包商的计算机遭入侵的情况。
参议院军事委员会主席、民主党参议员莱文(Carl Levin)在公开上述报告时称：“和平时期这种对主要国防承包商的网络入侵更加证明中国在网络空间采取的激进行为。”
中国驻美国大使馆官员对此未立即置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM