美国拟在波罗的海及东欧国家存放重型武器--消息人士

路透华盛顿6月13日 - 美国官员称，美国计划在波罗的海及东欧国家存放重型军事设备，以安抚这些因俄罗斯介入乌克兰危机而感到紧张的盟国，同时阻止进一步的侵犯活动。

这将是美国首次在北约新成员国境内存放重型军事设备。这些新成员国过去曾处于苏联的影响之下，而波罗的海三国曾经更是苏联的一部分。

一位要求匿名的美国官员对路透称，五角大楼还未作最终决定，但是已经准备存放供多达5,000军力使用的作战坦克、步兵战车及其他重型武器。

该官员称，该计划的设想是在立陶宛、拉脱维亚及爱沙尼亚这三个波罗的海国家各存放足够供150名官兵规模的连队使用的装备，同时还将在波兰、罗马尼亚、保加利亚以及可能包括匈牙利的国家存放足够供一个连、甚至一个营或者大约750军力的装备。

“我们会提前存放重要设备，”另一位美国官员称。

《纽约时报》周日的一篇文章最早报导了此事。上述两位官员证实了该报导。

波兰和立陶宛证实，他们正在与华府磋商在该地区存放重型武器事宜。

五角大楼一位发言人被问及上述报导时称，未对有关装备的事宜作出决定。

“美国军方通过与我们盟友的协商，仍在继续评估存放这些材料的最佳地点，”该发言人在声明中称。“至于是否以及何时移动这些设备，我们目前没有作出决定。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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