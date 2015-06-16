俄罗斯官员称若美国在东欧部署武器 俄将采取报复措施

路透莫斯科/华沙6月15日（记者 Gabriela Baczynska/Wiktor Szary） - 俄罗斯国防部一位官员周一称，美国在与俄罗斯接壤的北约成员国部署坦克及重武器的计划，将会是美国自冷战以来最咄咄逼人的行动，俄罗斯将实施加强自身力量的报复措施。

美国计划在东欧盟国存放军事设备，以缓解这些国家关于在乌克兰冲突后他们可能成为俄罗斯下一个目标的担忧。

波兰及波罗的海国家对美国决定带头采取行动表示欢迎，这些国家的官员曾私下对北约没有采取更果断措施阻止俄罗斯表示不满。

但该地区的其他国家持更谨慎的态度，他们担心自己卷入俄罗斯与美国的新一轮军备竞赛。

“如果包括坦克、大炮及其他设备在内的美国重型军事设备真的出现在东欧和波罗的海国家，那将会是五角大楼和北约自冷战以来最咄咄逼人的举措，”俄罗斯国防部官员Yuri Yakubov说。

“俄罗斯除了加强自身在西部战略前线的力量和资源外，将别无选择，”国际文传电讯社（Interfax）援引该官员的话称。

他还称，俄罗斯的应对举措可能包括加速向加里宁格勒部署Iskander导弹、增强俄罗斯在白俄罗斯军力等。

“我们可以完全自由地组织报复举措，以加强我们的西部边界，”Yakubov说。（完）