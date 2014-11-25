美国国防部长哈格尔辞职

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月24日 - 美国国防部长哈格尔周一辞职，在总统奥巴马面临打击“伊斯兰国”、修订从阿富汗撤出计划等重大国家安全挑战之际迫于压力而辞职。

这是自民主党三周前在中期选举中大败以来奥巴马内阁出现的首个重大变动。

一年多前，哈格尔被任命为国防部长，当时正值奥巴马推动结束阿富汗和伊拉克战争之际。

一位熟悉情况的消息人士称，他曾就政府对伊拉克和叙利亚的策略以及对决策过程缺乏影响力，私下向同事们表示不满。

官员们公开称哈格尔辞职是他本人及政府的共同决定，但也有人私下称哈格尔是被迫辞职的。“毫无疑问，他是被解职的，”一位了解情况的消息人士说。

现年68岁的哈格尔参加过越战，曾被一些人批评政策不明晰。

官员们称，在同奥巴马从10月开始进行了长时间磋商后，哈格尔递交了辞呈。

奥巴马在白宫宣布哈格尔辞职时对他予以称赞，称他一直坦诚地提出建议，“对我总是有话就直说”。

接替哈格尔的头号潜在人选包括国防部前副部长弗卢努瓦（Michele Flournoy）及国防部前副部长卡特（Ashton Carter）。（完）