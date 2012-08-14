华裔美军士兵受虐自杀案一涉案美兵认罪

路透北卡罗莱纳州温斯顿-塞勒姆8月13日电（记者 Colleen Jenkins）---美国华裔士兵在阿富汗自杀案遭指控的一名美军步兵周一承认犯有虐待和违反禁止欺凌命令的罪行，他被判处六个月监禁并被从军队开除。

奥夫特（Ryan J. Offutt）是19岁华裔士兵陈宇晖（Danny Chen）死亡案涉案的八名士兵之一，他被指控虐待陈宇晖，用贬义称呼对後者进行种族性侮骂，向後者掷石头和水瓶，还用脚踹并扯拉後者。

军方检察官称，陈宇晖是他所在驻地唯一的华裔士兵，因不堪长期受此凌辱，他於2011年10月在阿富汗南部的一个警卫塔饮弹自尽。

据北卡罗莱纳州Fort Bragg基地发言人麦考伦（Thomas McCollum）称，奥夫特周一在法庭上承认犯下欺凌和虐待罪，称他的行为不仅残忍且不应该。

麦考伦称，按照认罪协议，政府撤销了对奥夫特鲁莽危害他人（reckless endangerment）和过失杀人（negligent homicide）这两项罪名更严重的指控。

奥夫特被军事法官判处六个月监禁，军衔降为二等兵，并因行为不良被从军队开除。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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