美军新型超高音速武器测试升空4秒后爆炸

路透华盛顿8月25日（记者 David Alexander/Andrea Shalal） - 美国国防部称，美军正在研制的一种超高音速武器周一凌晨在阿拉斯加测试升空4秒后爆炸，之前控制人员发现武器系统存在问题。

美军计划研制一种武器系统，能够在一小时内打击全球任何地点的目标。

美国国防部发言人舒曼（Maureen Schumann）称，终止本次发射是为了确保公共安全，该事件没有造成人员受伤。她表示，这次试验是美国东部时间凌晨4点（0800 GMT）在阿拉斯加科迪亚克（Kodiak）发射场进行的。

“我们不得不终止（本次试验），”舒曼称。“武器系统在升空阶段爆炸，并落回试验场。”

舒曼表示，该事件给试验场设施造成的破坏尚未确定。

非盈利组织导弹防御倡导联盟创始人埃里森表示，他认为周一遭遇的这次失败不会导致项目中止。“这是一项重要计划，这种技术大有可为，”他并指出。

智库战略和国际研究中心的国防分析师科德斯曼（Anthony Cordesman）表示，这种技术最适用于打击拥有导弹的不发达小国。

“美国从未假想这些武器……可以单独用于对抗像中国这样的大国，”他说道。“对于像伊朗或者朝鲜这样的国家，这可能是一种非常重要的遏制手段。”

这种超高音速武器是由美国山迪亚国家实验室（Sandia National Laboratory）和美国陆军负责研制。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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