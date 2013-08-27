美军做好准备 总统若下达命令将立即对叙利亚采取行动

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透斯里巴加湾市8月27日 - 美国国防部长哈格尔在周二接受BBC电视采访时表示，若总统奥巴马命令对叙利亚的化学武器攻击采取行动，则美国军队准备好立即行动。
据BBC提供的部分文字记录，哈格尔在去文莱的途中称，“我们已经做好准备，能够执行总统愿意采取的任何指令。”(完)
(编译 田建华; 审校 郑茵)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京3月30日 - 中国环保部、发展改革委多部委与京津冀等六省市最新发布方案，提出今年将对该地区“2+26”城市空气质量改善情况实施按月排名，按季度考核，今年上述地区还将实现煤炭消费总量负增长。
路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。