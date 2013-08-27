美军做好准备 总统若下达命令将立即对叙利亚采取行动

路透斯里巴加湾市8月27日 - 美国国防部长哈格尔在周二接受BBC电视采访时表示，若总统奥巴马命令对叙利亚的化学武器攻击采取行动，则美国军队准备好立即行动。

据BBC提供的部分文字记录，哈格尔在去文莱的途中称，“我们已经做好准备，能够执行总统愿意采取的任何指令。”(完)