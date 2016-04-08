美国军方试用无人遥控船“海猎号”

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透俄勒冈州波特兰4月7日（记者 Phil Stewart） - 美国军方周四试用一艘旨在追猎敌方潜艇的实验性无人遥控船，这是美国自动化战争战略的一大进步。
这艘长40米、未武装的原型船只名为“海猎号”（Sea Hunter），设计目的为一次在海面巡航两或三个月，船上不搭载船员，亦无需任何人远程遥控。
美国国防部副部长沃克在采访中称：“这是一个转折点。”他还称，希望此类船只至少五年内能在西太平洋找到用武之地。“这是我们首次拥有一艘完全自动化、有越洋能力的船只。”
沃克还称，一经证实安全，希望这艘船能前往美国海军驻日本的第七舰队继续进行测试。
“海猎号”的估计标价为2,000万美元，日常运行费用为1.5-2万美元，这样的成本对于美国军方而言相对较低。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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