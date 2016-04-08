美国军方试用无人遥控船“海猎号”

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄勒冈州波特兰4月7日（记者 Phil Stewart） - 美国军方周四试用一艘旨在追猎敌方潜艇的实验性无人遥控船，这是美国自动化战争战略的一大进步。
这艘长40米、未武装的原型船只名为“海猎号”（Sea Hunter），设计目的为一次在海面巡航两或三个月，船上不搭载船员，亦无需任何人远程遥控。
美国国防部副部长沃克在采访中称：“这是一个转折点。”他还称，希望此类船只至少五年内能在西太平洋找到用武之地。“这是我们首次拥有一艘完全自动化、有越洋能力的船只。”
沃克还称，一经证实安全，希望这艘船能前往美国海军驻日本的第七舰队继续进行测试。
“海猎号”的估计标价为2,000万美元，日常运行费用为1.5-2万美元，这样的成本对于美国军方而言相对较低。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)