美国军方试用无人遥控船“海猎号”

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄勒冈州波特兰4月7日（记者 Phil Stewart） - 美国军方周四试用一艘旨在追猎敌方潜艇的实验性无人遥控船，这是美国自动化战争战略的一大进步。

这艘长40米、未武装的原型船只名为“海猎号”（Sea Hunter），设计目的为一次在海面巡航两或三个月，船上不搭载船员，亦无需任何人远程遥控。

美国国防部副部长沃克在采访中称：“这是一个转折点。”他还称，希望此类船只至少五年内能在西太平洋找到用武之地。“这是我们首次拥有一艘完全自动化、有越洋能力的船只。”

沃克还称，一经证实安全，希望这艘船能前往美国海军驻日本的第七舰队继续进行测试。

“海猎号”的估计标价为2,000万美元，日常运行费用为1.5-2万美元，这样的成本对于美国军方而言相对较低。(完)