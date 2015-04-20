路透专访：美军官员称美国需为打赢未来太空战做准备

(本文由路透中文网编译提供)

路透科罗拉多斯普林斯4月17日 - 美国空军空间司令部司令约翰·海腾（John Hyten）对路透称，面对中国、俄罗斯及其他国家在太空领域越来越多的挑战，美国需要具有破坏性的新技术，以新的方法采购设备与带宽，与全球盟友建立更密切的关系，以保持在该领域的领先地位。

海腾称，多年来美国一直在为其卫星系统所面临的威胁进行准备，但潜在敌人不断的反卫星试验，让相关行业及政府在需要为打赢可能的太空战做好准备上都有了新的紧迫感。

“我们必须弄清楚我们要做什么以及如何去做，”海腾在采访中说。他警告称，不论在太空发生虚拟或真实战争，都会破坏全球环境和经济。

“我们不会被击败，不会的，”他说。

在科罗拉多斯普林斯召开的年度太空研讨会上，海腾和其他官员对与会的企业高管提出挑战，希望他们研发出方法，以实现火箭飞行安全自动化，设立通用地面追踪系统，控制并与卫星交流，以及继续削减数十亿美元系统成本等。

他还称，日渐激烈的竞争以及不断加大的预算压力，已经促使洛克希德马丁 、波音 、Northrop Grumman 等大型企业削减成本，接受3D印刷等新兴技术，采用商业化的商业行为。

海腾拒绝讨论美国的攻击能力，但称潜在敌人在电子战方面突飞猛进，意味着美国空军需要革命性、自动化及应变能力强的系统，以进行战斗管理以及指挥和控制卫星。

他表示，美国空军还希望大规模扩大对关系密切盟友的导弹预警和通讯卫星的销售，因为未来的太空冲突也需要用到现在用于海陆空战争的同样联盟。（完）