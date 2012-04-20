美国考虑与盟国一起开展太空行动

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透科罗拉多斯普林斯4月19日电（记者 Andrea Shalal-Esa）---美国战略司令部司令Robert Kehler周四称，美国在考虑与盟国一起开展某些太空军事行动，就像联合开展空军与海军行动一样。
“我们从进行的每个军事行动中获知，联合行动都有价值。是时候将该理念推广到太空行动了，”Kehler表示。
Kehler指出，未来美国军方也可能考虑在网络空间上开展联合行动。
这与美国政府在包括太空等很多领域更加注重国际合作一致。在美国和欧洲的预算都在下滑之际，这些举措也有助节省开支。
Kehler表示，联合太空行动能够给予潜在对手很大震慑力，并且能够迅速增加美国政府对太空领域的认知。
Kehler称，五角大楼正在“研究”联合太空行动的价值，随後将对相关部门报告情况。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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