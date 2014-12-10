美智库称美国需加强较远程隐形武器

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透华盛顿12月9日（记者 Andrea Shalal） - 美国智库--战略与预算评估中心（CSBA）周二称，美国军方应更多投资于较远程隐形武器，尤其是无人驾驶运载工具，发挥当前优势，并确保继续领先于中国、俄罗斯及其他潜在对手快速前进的步伐。
CSBA发布的报告中考虑到了美国的预算压力，称美国军方可关闭基地、减少人员福利以及削减诸如短程F-35战机甚至航母等现代化武器项目，由此为发展新型武器省出资金。
报告作者、前美国海军部次长马提尼基（Robert Martinage）称，美国的对手们正研发包括弹道和反舰导弹在内的远程精准武器，这可能对美国在海外的关键设施及美国海军构成威胁，而美国关键的瞄准系统和通信卫星也面临较以往更大的风险。
为应对这方面的威胁，五角大楼已宣布将发展“改变游戏规则的”新型武器。
马提尼基认为，五角大楼应利用当前在海空无人驾驶系统、自动化及机器人以及隐形武器等领域的优势，确保美国能继续保持军事优势。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。