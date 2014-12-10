美智库称美国需加强较远程隐形武器

路透华盛顿12月9日（记者 Andrea Shalal） - 美国智库--战略与预算评估中心（CSBA）周二称，美国军方应更多投资于较远程隐形武器，尤其是无人驾驶运载工具，发挥当前优势，并确保继续领先于中国、俄罗斯及其他潜在对手快速前进的步伐。

CSBA发布的报告中考虑到了美国的预算压力，称美国军方可关闭基地、减少人员福利以及削减诸如短程F-35战机甚至航母等现代化武器项目，由此为发展新型武器省出资金。

报告作者、前美国海军部次长马提尼基（Robert Martinage）称，美国的对手们正研发包括弹道和反舰导弹在内的远程精准武器，这可能对美国在海外的关键设施及美国海军构成威胁，而美国关键的瞄准系统和通信卫星也面临较以往更大的风险。

为应对这方面的威胁，五角大楼已宣布将发展“改变游戏规则的”新型武器。

马提尼基认为，五角大楼应利用当前在海空无人驾驶系统、自动化及机器人以及隐形武器等领域的优势，确保美国能继续保持军事优势。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。