美国寄望科技创新保住军事优势 但预算压力大

路透加州11月16日（记者 Andrea Shalal） - 美国国防预算紧张，且面临诸多全球挑战，寄望于机器人技术以及其他新技术，以在武器发展方面持续领先于中国、俄罗斯以及其他潜在对手。

但美国国防预算已面临压力，且在2016财年还可能更进一步削减预算，目前还不清楚国防部能否获国会支持其加速采购流程以及将新技术转化为先进武器。

国防部长哈格尔周六在一次会议上提出新的“国防创新倡议”，该计划旨在保持并扩大美国军事优势。

哈格尔重点提到了机器人、自主系统、微型化、大数据以及3D打印等领域，但未提到资金细节，而国防工业企业高管称需要资金数据来引导自身投资决策。

国防企业高管敦促国防部继续削减繁文缛节、消除武器出口壁垒并简化商业化产品的规章。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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