美军视机器人技术与更远程武器为确保技术领先的关键

路透华盛顿4月9日 （记者 Andrea Shalal） - 美国军方周四宣布新的措施，以加速武器研发、减少行政程序以及利用商业部门的创新，并称机器人技术以及更远程武器将是确保美国技术领先优势的关键所在。

美国国防部常务副部长罗伯特·沃克（Robert Work）称，三年来对新式武器和军事能力的“长期”投资不足，导致“我们的技术领先优势持续下降”，眼下需要采取紧急行动。

美国国防部主管武器采购的副部长弗兰克·肯德尔（Frank Kendall）向媒体表示，国防部的“更优购买力”计划的第三部分专注于增强美国的领先地位，并优化通常特别累赘的国防军购流程。

他表示，国防部对更远程武器研发的优先事项的评估已完成了一半。这些优先事项可能帮助形成五角大楼2017财年的预算流程。

洛克希德马丁(LMT.N)、波音(BA.N)与其他公司一直在焦急等待由时任国防部长查克·哈格尔在去年11月宣布的新“国防创新计划”中的优先事项。

肯德尔称，就如何重新安排美国武器发展的优先事项已有一些重要想法，包括更专注于自动化与机器人技术，增强不同武器平台的协作，以及发展更远程武器，因潜在对手国家的导弹技术取得进展。

美国最近的军购指南包括增强美国武器系统的网络安全性，以及更容易使用商业企业与海外盟友开发的技术的措施。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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