焦点：千禧一代“不求拥有” 美国传统零售业正遭颠覆

路透纽约5月28日 （记者 Jilian Mincer） - 艾利森·阿尔玛（Allison Armour）热爱时尚，但并不需要把时尚服饰放在衣橱里。

24岁的阿尔玛经常光顾私营连锁店Crossroads Trading，在那里购买二手折扣名牌商品，想要尝试新造型时，就把原来买的再卖回去。

阿尔玛是加州奥克兰一家非盈利机构的市场经理，她曾以30美元的价格入手裙子、衬衫和牛津鞋，花40美元购入J.Crew风衣，花150美元搞定一款Dooney & Bourke的包包，不到零售价格的一半。“要是我对一些东西厌倦了，我把它们收起来，卖回商店去，”她说道。

对于千禧一代来说，“不求拥有”的魅力正向住房和汽车之外的领域蔓延。美国约有7,700万名出生于1980到2000年间的千禧一代。

一个基于共享或者租赁服装、电子产品和小型电器的新兴产业正在兴起，五年前这个产业还不存在。对于传统零售商来说，这是一股颠覆性力量。

面对学生贷款和经济大衰退的打压，千禧一代更少强调拥有，而是把重点放在共享、以物易物和交易上来获得梦寐以求的商品。这些消费行为催生了租车服务公司Zipcar、叫车服务公司Uber和房屋租赁网站Airbnb。

千禧一代确实会购买并留在手里的是智能手机。据市场研究公司Nielsen，18-34岁的人中约85%都拥有智能手机，而智能手机是共享经济的关键。

现如今这些“不求拥有者”正催生新一波私营企业，如二手儿童用品交易平台Kidizen和Yerdle，这两个企业允许客户交换或者购买二手衣服和日用商品等不太贵的商品。“不求拥有者”是Deep Focus首席营销官Jamie Gutfreund对这些人的称呼。

为了省钱，他们的父母可能会经常光顾旧货店，但收入足够买得起新商品的千禧一代亦将共享和再利用视为提倡环保效益的途径，譬如可以减少垃圾。

“与其付钱买东西，然后不用时当做无价值的东西扔掉--互换和转售让千禧一代能够延续商品的价值，”Gutfreund说道。“这么做收效大而且环保。”

的确，59%光顾Crossroads Trading的购物者称，“能够以环保的方式购物”是他们喜欢这家商店的原因之一。

“许多人买不起全新的经典品牌，但仍喜欢经典名牌的品质，”Crossroads Trading及其姐妹店Fillmore & 5th的市场营销负责人Erin Wallace表示。Fillmore & 5th自2012年来已开了六家精品店。

许多这种新公司正从传统渠道获得资金，包括私人渠道和贝恩资本等私募股权企业，但也有从Onevest等初创平台获得资金。

“（因为共享经济）差不多每个重大行业都可能要遭遇颠覆，”普华永道的Joe Atkinson表示。普华永道4月的报告显示，千禧一代是最热衷共享的一群人，在提供东西共享的人群中，千禧一代占了几乎40%。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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