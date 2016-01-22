《独家新闻》美国军方考虑将夏威夷导弹试验场改为战备设施--消息人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月22日（记者 Andrea Shalal） - 消息人士称，美国军方正在加紧讨论将夏威夷的宙斯盾（Aegis）反导系统试验场转变成可提高美国防御弹道导弹攻击能力的战备设施的事宜。

美国军方现任及前任官员、国会助理及其他消息人士称，朝鲜1月16日进行第四次核试验、近期中国导弹技术能力的提高，是促使美国军方加紧讨论此事的原因。过去几年，该提议曾被零星地讨论过。

这些未被授权公开谈论此事的消息人士称，要想让该试验场成为战备设施，美国军方需要增加人力、增加实弹库存并加强安保，这方面的成本预计为4,100万美元左右。

消息人士称，同时还需要将该试验场并入更大的美国弹道导弹防御系统，而控制权也可能从五角大楼的导弹防御局转给美国海军。

美国太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）的发言人詹姆斯（Darryn James）称，哈里斯参加了有关保护夏威夷、关岛、美国大陆免受朝鲜等威胁方法的高级别磋商会议。

詹姆斯称，会议没有做出决定，但夏威夷的宙斯盾系统试验场具备“经证实的测试能力”。

消息人士称，不清楚美国政府会在何时做出决定，但实施这些改变会是很快就能完成的事情。(完)