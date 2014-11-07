美国宙斯盾反导系统在演习中成功拦截巡航和弹道导弹

路透华盛顿11月6日（记者 Andrea Shalal） - 美国导弹防御局称，美国宙斯盾导弹防御系统周四几乎同时成功摧毁了两个巡航导弹目标和一个弹道导弹目标，这些导弹由美国海军驱逐舰在夏威夷以外海域发射。

演习时间约为夏威夷时间中午（0100 GMT）。美国导弹防御局指出，此次演习意味着洛克希德马丁(LMT.N)建造的宙斯盾导弹防御系统升级和雷神(RTN.N)生产的两种型号导弹经核准有效。

周四试验的新技术将被安装到美国海军宙斯盾级驱逐舰上，也将成为明年在罗马尼亚投入使用的陆上宙斯盾反导系统的一部分。

约翰·保罗·琼斯号驱逐舰（USS John Paul Jones）、美国导弹防御局和美国太平洋司令部都参与了此次演习。General Atomics生产的两架MQ-9 Reaper无人机也参与了演习。

演习中，一枚雷神Standard Missile-3（SM-3） Block IB制导导弹成功拦截了一个短程弹道导弹目标，雷神SM-2 Block IIIA制导导弹在几乎相同的时间拦截了两个低空飞行的巡航导弹目标。

这是宙斯盾系统首次进行同时拦截一个弹道导弹目标和数个巡航导弹目标的实弹演习。美国导弹防御局称，2002年以来，宙斯盾反导系统共进行了35次拦截试验，这一次是第29次成功拦截。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。