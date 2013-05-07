美国三名女子失踪10年后获救

图为美国联邦调查局发布的Amanda Berry（左）与Gina DeJesus的照片。 REUTERS/FBI/Handout via Reuters

路透克利夫兰5月6日（记者 Kim Palmer） - 美国警方称，三名10年前遭绑架的女子周一被发现关在克利夫兰的一所房屋内，一名涉嫌绑架她们的校车司机已被拘捕。

住在该社区的Charles Ramsey称，他听到呼叫声后冲进房屋内，发现了其中一位名叫Amanda Berry的女子。Ramsey把手机借给Berry打电话报警。Berry于10年前失踪，当时还是个青少年。

“救救我！我是Amanda Berry……我被绑架了，已失踪了10年，我在这里。我现在自由了，”Berry在录音电话中惊恐地对911接线员说。这段电话录音由警方公布，发布在Cleveland Plain Dealer的网站上。

Berry在电话中提供了绑架者的姓名，并称绑架者“不在屋内”。她请求警方尽快前来营救，并表示她知道她的失踪曾引起媒体广泛报道。

这三名女子已被带到当地医院MetroHealth Medical Center。该院医生Gerald Maloney在新闻发布会上称，她们目前已经“安全”，“状况不错”。

媒体报道还称，在这三名女子被关的房屋内还发现了两名儿童。Maloney医生拒绝对此置评。

Berry如今已经26岁。经当局确认，与Berry一同被发现的另外两名女子是Gina DeJesus和Michelle Knight，前者今年23岁，2004年失踪；后者10年前失踪，据报道当时20岁。

警方确定嫌疑人为52岁的Ariel Castro，此人是克利夫兰公立学校的校车司机。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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