美三女子被囚10年：生活暗无天日

图为三名被绑架女子中两人Amanda Marie Berry (左)和Georgina Lynn Dejesus的资料图片。 REUTERS/FBI/Handout via Reuters

路透克利夫兰5月8日（记者 Kim Palmer/Kevin Gray） - 美国当局称，三名在克利夫兰遭绑架并被囚禁10年终获解救的女子，曾在那所肮脏不堪如同地牢般的屋子里过着暗无天日的生活，遭到过强奸和殴打，有时还得忍饥挨饿，甚至被嫌犯用绳索和链条捆绑。

她们指控嫌犯是52岁的阿列尔·卡斯特罗（Ariel Castro）。此人曾是一名校车司机，去年秋季被解雇，已于周三受到正式指控，罪名是绑架和强奸妇女。受害的三名女子周一在卡斯特罗的家中被发现并获救，卡斯特罗稍后不久被警方拘捕。

三名受害者是住在社区的邻居听到其中一名女子阿曼达·伯里（Amanda Berry）的求救声后被发现的。据信，她们在附近社区分别遭绑架，然后则被长年囚禁。

伯里对警方称，两天前的逃跑是她被囚禁在那所屋里10年来的首次逃跑机会，她在被囚禁期间曾怀孕并生下一个女孩，孩子如今已经六岁，与她们一同获救。

据克利夫兰市议员柯明斯（Brian Cummins）称，警方的初步调查报告中有这些女子被囚期间的更多悲惨遭遇，当中包括她们被囚在地下室时的生活、遭嫌犯绳索捆绑、偶尔还得忍饥挨饿等。柯明斯看过警方的报告，并称他是通过多个警方消息来源获悉这些情况的。

柯明斯称其中一名女子至少五次流产，但不知道具体是哪位女子，该女子是因连续数周挨饿、腹部遭卡斯特罗殴打而流产的。

据当局称，伯里的女儿是在2006年12月25日出生的。当局将通过亲子鉴定确定孩子的父亲。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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