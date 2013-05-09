美三女子被囚10年：生活暗无天日

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透克利夫兰5月8日（记者 Kim Palmer/Kevin Gray） - 美国当局称，三名在克利夫兰遭绑架并被囚禁10年终获解救的女子，曾在那所肮脏不堪如同地牢般的屋子里过着暗无天日的生活，遭到过强奸和殴打，有时还得忍饥挨饿，甚至被嫌犯用绳索和链条捆绑。
她们指控嫌犯是52岁的阿列尔·卡斯特罗（Ariel Castro）。此人曾是一名校车司机，去年秋季被解雇，已于周三受到正式指控，罪名是绑架和强奸妇女。受害的三名女子周一在卡斯特罗的家中被发现并获救，卡斯特罗稍后不久被警方拘捕。
三名受害者是住在社区的邻居听到其中一名女子阿曼达·伯里（Amanda Berry）的求救声后被发现的。据信，她们在附近社区分别遭绑架，然后则被长年囚禁。
伯里对警方称，两天前的逃跑是她被囚禁在那所屋里10年来的首次逃跑机会，她在被囚禁期间曾怀孕并生下一个女孩，孩子如今已经六岁，与她们一同获救。
据克利夫兰市议员柯明斯（Brian Cummins）称，警方的初步调查报告中有这些女子被囚期间的更多悲惨遭遇，当中包括她们被囚在地下室时的生活、遭嫌犯绳索捆绑、偶尔还得忍饥挨饿等。柯明斯看过警方的报告，并称他是通过多个警方消息来源获悉这些情况的。
柯明斯称其中一名女子至少五次流产，但不知道具体是哪位女子，该女子是因连续数周挨饿、腹部遭卡斯特罗殴打而流产的。
据当局称，伯里的女儿是在2006年12月25日出生的。当局将通过亲子鉴定确定孩子的父亲。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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