美国密苏里乡村小镇发生枪击案 7人遭射杀

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透2月27日（记者 Carey Gillam） - 美国官员周五称，密苏里一乡村小镇发生枪击案，嫌犯持枪挨家挨户开枪射击，造成七人死亡后自尽。
嫌犯身份已经确认，名为Joseph Aldridge，36岁。据当局称，所有死者住在名叫Tyrone的小社区，这个自治社区的人口只有50人左右。
当局称不清楚嫌犯的动机，并且拒绝说明枪杀案是否是因嫌犯母亲之死引发。嫌犯的母亲此前被发现死在家中，当局称其可能死于自然原因。
上述枪击事件始于周四晚10点左右，当时有一个女孩从邻居家里打911报了警。警方称，有六个犯罪现场。
当局称，在Shannon县附近高速公路上停放的一辆皮卡上发现了嫌犯Joseph Aldridge的尸体，其身上有一处自己开枪造成的伤口。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。