美国密苏里乡村小镇发生枪击案 7人遭射杀

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月27日 - 美国官员周五称，密苏里一乡村小镇发生枪击案，嫌犯持枪挨家挨户开枪射击，造成七人死亡后自尽。
嫌犯身份已经确认，名为Joseph Aldridge，36岁。据当局称，所有死者住在名叫Tyrone的小社区，这个社区的人口只有50人左右。
当局称不清楚嫌犯的动机，并且拒绝说明枪杀案是否是因嫌犯母亲之死引发。嫌犯的母亲此前被发现死在家中，当局称其可能死于自然原因。
上述枪击事件始于周四晚10点左右，当时有一个女孩从邻居家里打911报了警。警方称，有六个犯罪现场。
当局称，在Shannon县附近高速公路上停放的一辆皮卡上发现了嫌犯Joseph Aldridge的尸体，其身上有一处自己开枪造成的伤口。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)