美国密苏里乡村小镇发生枪击案 7人遭射杀

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月27日 - 美国官员周五称，密苏里一乡村小镇发生枪击案，嫌犯持枪挨家挨户开枪射击，造成七人死亡后自尽。

嫌犯身份已经确认，名为Joseph Aldridge，36岁。据当局称，所有死者住在名叫Tyrone的小社区，这个社区的人口只有50人左右。

当局称不清楚嫌犯的动机，并且拒绝说明枪杀案是否是因嫌犯母亲之死引发。嫌犯的母亲此前被发现死在家中，当局称其可能死于自然原因。

上述枪击事件始于周四晚10点左右，当时有一个女孩从邻居家里打911报了警。警方称，有六个犯罪现场。

当局称，在Shannon县附近高速公路上停放的一辆皮卡上发现了嫌犯Joseph Aldridge的尸体，其身上有一处自己开枪造成的伤口。(完)