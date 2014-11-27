俄罗斯借弗格森示威活动指责美国

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透莫斯科11月26日 - 俄罗斯周三称，弗格森以及席卷美国的示威活动，是华府虚伪且无权就人权问题对俄罗斯说三道四的证据。
俄罗斯外交部就美国出现的示威活动在一天内连发两次声明，称美国应当“关注大规模的国内问题，扞卫人权，”而不是对他国进行说教。
“引发如此大规模的公愤，加上执法部门的不相称反应，再次证实这并非孤立事件，而是美国的民主存在系统性缺陷，没有解决种族分裂、歧视及不公平问题，”俄罗斯外交部称。
俄罗斯同美国的关系在过去一年急剧恶化，美方指责俄罗斯破坏乌克兰的稳定。美国还多次谴责俄罗斯总统普京镇压国内政治异见人士。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)