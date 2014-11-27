俄罗斯借弗格森示威活动指责美国

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月26日 - 俄罗斯周三称，弗格森以及席卷美国的示威活动，是华府虚伪且无权就人权问题对俄罗斯说三道四的证据。

俄罗斯外交部就美国出现的示威活动在一天内连发两次声明，称美国应当“关注大规模的国内问题，扞卫人权，”而不是对他国进行说教。

“引发如此大规模的公愤，加上执法部门的不相称反应，再次证实这并非孤立事件，而是美国的民主存在系统性缺陷，没有解决种族分裂、歧视及不公平问题，”俄罗斯外交部称。

俄罗斯同美国的关系在过去一年急剧恶化，美方指责俄罗斯破坏乌克兰的稳定。美国还多次谴责俄罗斯总统普京镇压国内政治异见人士。（完）