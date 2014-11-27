俄罗斯借弗格森示威活动指责美国

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月26日 - 俄罗斯周三称，弗格森以及席卷美国的示威活动，是华府虚伪且无权就人权问题对俄罗斯说三道四的证据。
俄罗斯外交部就美国出现的示威活动在一天内连发两次声明，称美国应当“关注大规模的国内问题，扞卫人权，”而不是对他国进行说教。
“引发如此大规模的公愤，加上执法部门的不相称反应，再次证实这并非孤立事件，而是美国的民主存在系统性缺陷，没有解决种族分裂、歧视及不公平问题，”俄罗斯外交部称。
俄罗斯同美国的关系在过去一年急剧恶化，美方指责俄罗斯破坏乌克兰的稳定。美国还多次谴责俄罗斯总统普京镇压国内政治异见人士。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174