美国弗格森骚乱中至少12栋建筑物被点燃

路透弗格森11月25日 - 美国警方周二称，密苏里州弗格森镇当天至少有12栋建筑物被点燃，其中多数被烧毁。密苏里州的一个大陪审团投票决定不起诉8月射杀黑人青年的白人警察威尔逊，消息传出后在当地引发一轮民权抗议。

圣路易斯县警长Jon Belmar还表示，在骚乱之夜他个人就听到约150次枪响，示威者与警方的冲突导致至少约29人被抓。

他表示说，尽管未出现严重受伤，但比起18岁黑人青年迈克尔·布朗8月9日被警员威尔逊射杀之后引发的骚乱，周一晚间和周二凌晨的动荡“严重得多”。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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