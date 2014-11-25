美国弗格森骚乱中至少12栋建筑物被点燃

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透弗格森11月25日 - 美国警方周二称，密苏里州弗格森镇当天至少有12栋建筑物被点燃，其中多数被烧毁。密苏里州的一个大陪审团投票决定不起诉8月射杀黑人青年的白人警察威尔逊，消息传出后在当地引发一轮民权抗议。
圣路易斯县警长Jon Belmar还表示，在骚乱之夜他个人就听到约150次枪响，示威者与警方的冲突导致至少约29人被抓。
他表示说，尽管未出现严重受伤，但比起18岁黑人青年迈克尔·布朗8月9日被警员威尔逊射杀之后引发的骚乱，周一晚间和周二凌晨的动荡“严重得多”。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：