美国警方向抗议者和媒体使用烟雾罐

路透密苏里州弗格森8月17日 - 美国密苏里州弗格森警方周日晚间向约400人组成的抗议人群动用烟雾罐。抗议活动针对一名未携武器的黑人青年被警察击毙一事，抗议人群中包括带着儿童的家庭。

警方开着装甲车进入抗议区域，向现场的媒体人员使用了烟雾罐，而此前的抗议活动相对平静。

但密苏里州公路巡警称，之所以动用烟雾罐，是为了驱散试图进入一执法指挥站的“挑衅者”，并称部署装甲车是为了确保公共安全。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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