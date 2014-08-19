密苏里州长取消弗格森宵禁 并部署国民警卫队平息骚乱

路透8月19日 - 美国密苏里州州长尼克松(Jay Nixon)周一取消对圣路易斯市郊弗格森镇(Ferguson)的宵禁，并开始部署美国国民警卫队，帮助平息因一名白人警察枪杀一黑人青年而引起的多日骚乱。

尼克松表示，国民警卫队将接受密苏里州高速公路巡警队(Missouri Highway Patrol)的指挥。

部署国民警卫队是当局采取一系列举措结束弗格森镇骚乱的最新行动。18岁的黑人青年迈克尔-布朗(Michael Brown)一周多前被一名白人警察枪杀，由此引发抗议，并不时出现纵火并抢劫商铺的现象。

当地一名已经退休的企业主Marshall Tucker表示：“国民警卫队的到来不会让局势变得更好，只会更糟。今晚将会很难。”

周一，随着夜幕的降临，携带塑料手铐的警察各就各位，并试图清理一处已经被抗议者在夜间占领的主干道，引导民众进入指定的抗议区。

美国总统奥巴马表示，他告知州长尼克松，国民警卫队的使用应该有限度，并敦促解决问题而不是使用暴力。奥巴马称，司法部长霍德尔(Eric Holder)周三将前往弗格森镇。

奥巴马在新闻发布会上表示：“尽管我理解因布朗之死所带来的激动和愤怒，但通过抢劫或携枪甚至袭击警察来表达愤怒只会加剧事态，引发混乱，正义反而因此被破坏。”

奥巴马周一与霍德尔会晤，讨论此次骚乱事件。霍德尔表示，有40多名FBI(联邦调查局)探员正在弗格森地区进行调查。

代表布朗家人所进行的尸检显示，布朗身中至少6枪，其中包括头部的两枪。根据布朗家人的律师Daryl Parks的说法，其中一枚子弹的弹道显示，当致命一枪击中他时，布朗或许已经低头投降。

Parks在新闻发布会上表示，在击中布朗的子弹中，其中一枚子弹位于头顶，另一枚则直接打穿了他的右眼。

Parks表示：“他的头部向下。有鉴于这些事实，这名警员应该被逮捕。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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