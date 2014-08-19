美国密苏里州弗格森警民冲突继续

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透密苏里州弗格森8月18日（记者 Ellen Wulfhorst/Scott Malone） - 美国密苏里州弗格森警方周一向抗议人群动用催泪瓦斯和闪光弹。本月稍早18岁的黑人青年布朗（Michael Brown）被白人警察枪击身亡，引发连日示威活动直至骚乱。
路透目击者称，在警方采取行动前，数小时的街头抗议活动虽气氛紧张但大体平静。目击者透露，有个来自抗议人群的投掷物砸碎在地、冒起火焰。
抗议者向配有防暴装备和装甲车的警察投掷小型物体，可能是石头。
警察拘捕了至少4人。CNN播放的片段中能听到一位警官说“有人死于枪击”。
美国国民警卫队已介入弗格森事件，密苏里州长周一已宣布取消宵禁。
密苏里州长尼克松（Jay Nixon）称，国民警卫队将听从密苏里公路巡警指挥。
在聚集人群的外围能看到国民警卫队的身影，他们与抗议者保持一定距离。
总统奥巴马称，他已告知州长尼克松，动用国民警卫队要有限度，并呼吁应通过“疗伤”方式而非暴力来解决问题。他并表示，司法部长霍尔德周三将前往弗格森。
负责现场局势的密苏里州警方负责人当日稍早对记者表示，抗议者周一不得在弗格森街头聚集。
Getty图片社摄影记者奥尔森（Scott Olson）相机挂在脖子上，双手被绑在身后，被警察从街头带走。Getty声明中表示坚定支持该记者，正在努力争取其获释。
奥巴马在新闻发布会上说：“我能理解布朗之死引发的激动和愤怒，但通过抢劫、持枪、甚至袭击警察来发泄愤怒，只会加剧对抗、引发混乱。这不能推动正义得到伸张，反而会破坏正义。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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