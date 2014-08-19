美国密苏里州弗格森警民冲突继续

路透密苏里州弗格森8月18日（记者 Ellen Wulfhorst/Scott Malone） - 美国密苏里州弗格森警方周一向抗议人群动用催泪瓦斯和闪光弹。本月稍早18岁的黑人青年布朗（Michael Brown）被白人警察枪击身亡，引发连日示威活动直至骚乱。

路透目击者称，在警方采取行动前，数小时的街头抗议活动虽气氛紧张但大体平静。目击者透露，有个来自抗议人群的投掷物砸碎在地、冒起火焰。

抗议者向配有防暴装备和装甲车的警察投掷小型物体，可能是石头。

警察拘捕了至少4人。CNN播放的片段中能听到一位警官说“有人死于枪击”。

美国国民警卫队已介入弗格森事件，密苏里州长周一已宣布取消宵禁。

密苏里州长尼克松（Jay Nixon）称，国民警卫队将听从密苏里公路巡警指挥。

在聚集人群的外围能看到国民警卫队的身影，他们与抗议者保持一定距离。

总统奥巴马称，他已告知州长尼克松，动用国民警卫队要有限度，并呼吁应通过“疗伤”方式而非暴力来解决问题。他并表示，司法部长霍尔德周三将前往弗格森。

负责现场局势的密苏里州警方负责人当日稍早对记者表示，抗议者周一不得在弗格森街头聚集。

Getty图片社摄影记者奥尔森（Scott Olson）相机挂在脖子上，双手被绑在身后，被警察从街头带走。Getty声明中表示坚定支持该记者，正在努力争取其获释。

奥巴马在新闻发布会上说：“我能理解布朗之死引发的激动和愤怒，但通过抢劫、持枪、甚至袭击警察来发泄愤怒，只会加剧对抗、引发混乱。这不能推动正义得到伸张，反而会破坏正义。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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