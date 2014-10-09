美国圣路易斯再发生一起白人警察射杀黑人青年事件 引发抗议

路透圣路易斯10月8日(记者 Kenny Bahr) - 警方表示，圣路易斯市一名下班的白人警察周三开枪打死一名向他开枪的黑人青年。此事引发抗议活动，而圣路易斯距离不久前警察枪杀黑人风波的事发地弗格森镇不过数英里之遥。

自8月份一名白人警察枪杀18岁的黑人青年布朗以来，弗格森镇几乎每晚都会发生抗议活动。

圣路易斯市警察局长Sam Dotson说，在周三发生的最新一起事件中，当事人是一名为一家保安公司工作的32岁白人警察，他向一名18岁黑人青年开了17枪将其射杀，后者曾向这位警员开过至少三枪。

Dotson表示，这位入职六年的警察当时身穿城市警察制服，有三人在他接近后逃跑，他随后追赶，被击毙者即是这三人中的一员。

约200人聚集在圣路易斯南部的事发地点。很多抗议者游行到一处重要路口，部分封锁了交通，高呼“谁的街道？是我们的街道吗？”警方直升机在抗议者头上盘旋。

一度有十多人对两辆警车拳打脚踢，其中一辆有警方标志，另一辆没有警方标志。示威者随后砸碎有警方标志的那辆警车的后窗。两辆警车内当时都有人。

Dotson称，截至周四凌晨，没有抗议者被拘捕。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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