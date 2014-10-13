美国圣路易斯周末发生示威活动 至少17人被拘

路透密苏里州弗格森10月12日（记者 Fiona Ortiz/Kenny Bahr） - 美国圣路易斯周末发生和平示威活动，示威者在一家便利店外自发静坐，抗议警察的暴力行为。示威者拒绝离开后，身穿防暴装备的警察周日拘捕了至少17人。

本周末，数千民众在圣路易斯举行示威游行、夜里静坐及其他抗议活动，要求逮捕8月枪杀黑人青年的一名白人警察。

上周三再次发生非裔青少年被一名下班的警察枪杀事件，这加剧了当地的紧张形势。示威者被拘捕的地方也是这起枪杀事件发生的社区。

圣路易斯警方发言人杰克逊（Schron Jackson）称，有17人因非法集会，周日凌晨在QuikTrip便利店停车场被拘捕。

支持示威活动的一个组织的媒体关系人士Mervyn Marcano称，至少有19人被拘。

圣路易斯警察局长Sam Dotson在示威活动发生期间在网上发贴称，示威者朝警察投掷石块。但示威者发帖称没有投掷任何东西。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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