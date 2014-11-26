美当局增派国民警卫队进入弗格森 以防再出现骚乱

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透密苏里州弗格森11月25日 - 美国密苏里州州长杰伊·尼克松（Jay Nixon）下令周二向弗格森再部署数百名国民警卫队人员，弗格森市市长James Knowles则称尼克松在保护当地商铺免受抢劫方面作为不足。
美国圣路易斯大陪审团周一裁决不对8月枪杀黑人青年布朗（Michael Brown）的白人警察威尔逊（Darren Wilson）提起刑事诉讼。
布朗家人的代理律师谴责大陪审团的相关程序存在偏见。
大陪审团的决定公布后发生暴力抗议和抢劫事件。尼克松称由此造成的破坏“令人心碎”。
警方称，弗格森有大约12栋建筑物在夜里被烧，有61人因入室盗窃、非法拥有武器、非法集会等罪名被捕。警方还称，抗议者朝他们开枪，点燃了警方的巡逻车，还朝警方投掷砖块。警方朝抗议者发射催泪瓦斯和闪光弹。
“必须保护生命和财产，这个社区需要有和平，”尼克松在新闻发布会上称。他称，周一已经向该地区部署国民警卫队700人左右，周二夜间还会再部署数百人力，以保护当地的民众和商业，目前在该地区的国民警卫队人员已经超过2,200人。
Knowles批评州长尼克松应对骚乱不力，称没有及时部署国民警卫队来保护所有的商业。
“（州长）决定延迟部署国民警卫队，这让人深感担忧，”Knowles在新闻发布会上说。“我们正在请求州长提供并且部署所有必要资源，来防止弗格森市的财产遭到进一步破坏，保护生命安全。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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