弗格森示威活动蔓延到美国多地 400余人被捕

(本文由路透中文网编译提供)

路透弗格森11月26日 - 美国枪杀黑人青年的白人警察被免于起诉在多地引发示威活动，已经有400余人被捕。当局周三在弗格森部署大量国民警卫队人员和警察，以防夜里出现暴力事件。

波士顿、纽约、洛杉矶、达拉斯、亚特兰大及其他城市均出现了示威活动，以抗议大陪审团决定不起诉8月9日开枪打死黑人青年迈克尔·布朗的白人警察达伦·威尔逊。

两名活动人士称，美国司法部长霍尔德（Eric Holder）对民权活动人士表示，司法部会严格调查弗格森警方的行为。

弗格森已经连续两个晚上出现骚乱、抢劫及纵火事件，但当局称周二晚上增加了安保力量来协助平息骚乱。

密苏里州州长杰伊·尼克松（Jay Nixon）称，已经在弗格森及周边地区部署国民警卫队人员2,200人左右。周二晚上在弗格森的示威活动中有45人被捕，周一大陪审团决定消息传出后的示威活动中则有61人被捕。

美国警方与黑人居民之间的紧张关系持续已有数十年，许多黑人觉得美国司法系统及执法机构没有公正地对待他们。美国总统奥巴马在华盛顿发表讲话，试图平息民众的愤怒。

奥巴马周一称，警方与少数族裔之间存在很深的不信任，“有色人种社区没有解决这些问题”。（完）