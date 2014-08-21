美司法部长抵达弗格森 承诺彻查黑人青年被枪杀事件

(本文由路透中文网编译提供)

路透密苏里州弗格森8月20日 - 美国司法部长霍尔德周三抵达密苏里州弗格森与当地代表会面，承诺将对黑人青年布朗（Michael Brown）被警察枪杀事件进行彻查。此次枪杀事件引发了弗格森骚乱。

而就在几小时前，当地爆发的示威活动中，有近50名抗议者被捕。许多抗议活动以和平方式进行，但也有的抗议活动尤其是深夜的小型抗议活动中，出现了抢劫、打砸以及与警察冲突的情况。

近日骚乱使得仅2.1万人口的弗格森镇成为了全球焦点，被视作美国种族关系问题的象征。

弗格森居民主要是黑人，但当地警局、政治领导层以及公共教育管理层则由白人主导。维权人士和抗议者称，布朗之死是多年来警方不公正对待黑人现象的极致。

霍尔德在当地一所社区大学与学生和社区领袖会面，学生中包括27岁的韦尔奇（Molyric Welch），她说三年前她一个兄弟因弗格森警察使用电击枪而丧生。

她说：“这里发生了太多事。他（霍尔德）承诺情况将发生改变。”

周三，圣路易斯县检察官办公室开始向调查此次事件的大陪审团呈交证据。（完）