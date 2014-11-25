美国大陪审团决定不起诉枪杀黑人青年的白人警察，多地出现抗议

(本文由路透中文网编译提供)

路透密苏里州弗格森11月24日（记者 Ellen Wulfhorst/Daniel Wallis） - 美国当局周一称，密苏里州的一个大陪审团投票决定不起诉射杀黑人青年的白人警察威尔逊（Darren Wilson）。消息传出后，聚集在弗格森警局外的人群愤怒不已，有人投掷瓶子，甚至还能听到枪声。

刺耳的汽笛声响起，有些抗议者试图维持和平，大喊着“别跑、别跑”。抗议者有数百人。

大陪审团投票决定不起诉威尔逊的消息一经传出，抗议人群便涌向街道。警方在警局外用防暴盾牌组成一道人墙，抗议者则向他们投掷瓶罐。

今年8月，威尔逊开枪打死18岁的黑人青年布朗（Michael Brown），此事在圣·路易斯地区引发了持续数周的抗议。

“杀人犯，就是杀人犯，”抗议人群高喊着。一名妇女通过扩音器喊道：“臭杀人犯”。

在弗格森郊外不远的地方，停放着几十辆警车和军车，以备可能出现的大规模逮捕之用。

官员们呼吁大家保持克制，并向居民承诺国民警卫队会保护消防、警局、变电站等关键设施。

其他地方的抗议者基本都是和平抗议。在纽约，抗议者们聚集在时代广场的街道上，敲着鼓高声抗议。