哥伦比亚佳丽摘得“环球小姐”桂冠

路透1月25日 - 第63届环球小姐大赛结果出炉，22岁的哥伦比亚小姐保琳娜·维嘉（Paulina Vega）从87位来自世界各地的佳丽中胜出，摘得“环球小姐”桂冠。

根据环球小姐大赛网站，保琳娜·维嘉是男高音Gaston Vega的孙女，在波哥大哈维里亚那大学学习工商管理专业，8岁就开始了模特生涯。

夺得亚军的是美国小姐尼雅·桑切斯（Nia Sanchez）。桑切斯来自内华达州的拉斯维加斯，是跆拳道黑带四段，去年6月荣膺“美国小姐”桂冠。

另外三名排名前五的佳丽分别来自荷兰、牙买加和乌克兰。

维嘉是过去7年中第4位摘得“环球小姐”桂冠的南美佳丽，来自委内瑞拉的佳丽曾分别在2007年、2008年及2013年在该比赛中夺魁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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