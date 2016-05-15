G7必须加强对避免竞争性汇率贬值的承诺--美国财长

路透华盛顿5月13日 - 美国财长雅各布·卢周五称，下周七国集团(G7)加强避免汇率竞贬的承诺很重要，并表示美国也一样。

雅各布·卢还表示，他将继续努力支持美元作为全球储备货币的地位，称美元“代表着安全”。

“我们告诫各国遵守对G7和20国集团(G20)的承诺，因为如果其他国家开始走向竞争性贬值，将会导致连锁反应，”雅各布·卢在美国基督教科学箴言报的一次媒体早餐活动中称。“如果A国这样做了，B国也会做，C国也会做，很快地就要相互争夺，以期在全球日益变小的大饼中分得一杯羮。”

在被问及料将成为美国共和党总统候选人特普朗最近所称，强势美元是美国经济的一个问题时，雅各布·卢称美元强势是美国经济增长增强的结果。

“答案是其他经济体要增强，”他称，并表示这会让市场达到更均衡的汇率估值。

雅各布·卢称，日本太过依赖货币政策，应当更加注重提振内需，采取结构性改革，以提高经济的效率。他还表示，4月G20会议以来，他对日本汇率政策的观点没有改变，当时他对日本财长称，虽然日圆升值，但市场是有序的，敦促他们遵守对G20的汇率承诺。

关于中国，雅各布·卢称将继续敦促中国去除过剩工业产能，这个问题令全球市场扭曲。

雅各布·卢还表示，随着7月的偿债截止时间临近，在5月20-21日在日本仙台举办的G7财长及央行总裁会议上，他将强调避免在希腊救援条款方面出现“严重危机”的必要性。

他重申美国的立场，认为应对希腊进行更多债务减免，欧洲对财政撙节的要求过高，并表示：“对话要做出让步。”

“尤其在英国即将进行脱欧公投的时候，在希腊问题上再来一轮危险的协商，将是不幸的时刻，”雅各布·卢称。(完)