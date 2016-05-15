G7必须加强对避免竞争性汇率贬值的承诺--美国财长

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透华盛顿5月13日 - 美国财长雅各布·卢周五称，下周七国集团(G7)加强避免汇率竞贬的承诺很重要，并表示美国也一样。
雅各布·卢还表示，他将继续努力支持美元作为全球储备货币的地位，称美元“代表着安全”。
“我们告诫各国遵守对G7和20国集团(G20)的承诺，因为如果其他国家开始走向竞争性贬值，将会导致连锁反应，”雅各布·卢在美国基督教科学箴言报的一次媒体早餐活动中称。“如果A国这样做了，B国也会做，C国也会做，很快地就要相互争夺，以期在全球日益变小的大饼中分得一杯羮。”
在被问及料将成为美国共和党总统候选人特普朗最近所称，强势美元是美国经济的一个问题时，雅各布·卢称美元强势是美国经济增长增强的结果。
“答案是其他经济体要增强，”他称，并表示这会让市场达到更均衡的汇率估值。
雅各布·卢称，日本太过依赖货币政策，应当更加注重提振内需，采取结构性改革，以提高经济的效率。他还表示，4月G20会议以来，他对日本汇率政策的观点没有改变，当时他对日本财长称，虽然日圆升值，但市场是有序的，敦促他们遵守对G20的汇率承诺。
关于中国，雅各布·卢称将继续敦促中国去除过剩工业产能，这个问题令全球市场扭曲。
雅各布·卢还表示，随着7月的偿债截止时间临近，在5月20-21日在日本仙台举办的G7财长及央行总裁会议上，他将强调避免在希腊救援条款方面出现“严重危机”的必要性。
他重申美国的立场，认为应对希腊进行更多债务减免，欧洲对财政撙节的要求过高，并表示：“对话要做出让步。”
“尤其在英国即将进行脱欧公投的时候，在希腊问题上再来一轮危险的协商，将是不幸的时刻，”雅各布·卢称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。