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债券 | 2017年 1月 5日 星期四 07:31 BJT

全球利率：三个月期美元Libor升破1%，为2009年5月以来首见

单就美国而言，LIBOR用于设定抵押贷款、学生贷款和浮息公司债的利率。据Office of Financial Research的数据，至少价值10万亿美元的贷款和名义价值约150-160万亿美元的衍生品的付息与LIBOR挂钩。

LIBOR从2016年中期开始受油价反弹刺激上涨，缓解了有关英国意外公投脱欧可能对全球造成拖累的担忧。

投资者在特朗普赢得美国大选后提升了对商业活动前景的预测，预计共和党控制下的白宫和国会将减税，进行基建支出并放松监管。

欧洲美元利率期货暗示，交易商预计三个月LIBOR 在今年底时达到1.54%，将是2008年12月全球信贷危机高峰时期以来的最高水平。

2009年以来LIBOR走势图表：tmsnrt.rs/2ibwe9A (完) (编译 李婷仪/王丽鑫；审校 杜明霞/徐文焰)
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