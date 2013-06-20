美国金融：美国四大银行未能遵守抵押贷款新规--监控人

富国银行的发言人表示，该行已制订计划，改进对贷款修改申请的回应，而内部检查显示其现在已达到要求。花旗也称正在根据Smith的指示纠正错误。

美国银行在一份声明中称，其错误均不会“导致不正确的止赎或不当地拒绝贷款修改”。该行表示已经解决了一个问题，将很快解决另一个。

摩根大通的发言人Amy Bonitatibus称，该行正在“努力让客户更快知道修改决定”，同时还在审核向消费者退还保险费的时间。

美国住房和城市发展部长杜诺文周三表示，服务商自停止所谓机器签名做法以来，已经改进了其服务。

“不幸的是，其他不当做法还在可耻地继续，”他称。最明显的是，上述公司“一向未能”向相关者及时发送通知和告知决定。

Smith的报告指出，从去年10月到今年3月31日，有约60,000份关于抵押贷款服务商的投诉记录在案。投诉的主要问题是未能提供单点联系人。

当服务商实施改进计划后，如经Smith审核仍未解决问题，最终将可能遭受民事处罚和罚款。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞/张涛)