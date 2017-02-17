标题新闻：高盛分析师预计2019年前美国30年期传统抵押贷款利率将上升150个基点，至约5.5%

英国经济：通胀预期小幅升高，央行面临压力不大--花旗/YouGov
路透伦敦5月24日 - 民调公司YouGov为花旗做的一项调查周三显示，英国公众对于未来12个月的通胀预期本月小幅上升，但仍处于过去六个月的窄幅区间之内。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦5月24日 - 民调公司YouGov为花旗做的一项调查周三显示，英国公众对于未来12个月的通胀预期本月小幅上升，但仍处于过去六个月的窄幅区间之内。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *黄石市众邦城市 15 7 6/1簿记建档 -- AA 6/2-6/6 天风证券 住房投资 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份提供担保) ========================================================================================= 嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 上限6.50% AA-
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。