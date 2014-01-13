《为奴十二年》和《美国骗局》荣膺金球奖大奖

路透加利福尼亚1月12日（记者 Mary Milliken） - 电影《为奴十二年》（12 Years aSlave）荣获第71届金球奖最佳剧情片，《美国骗局》（American Hustle）摘得音乐喜剧类最佳影片。

David O. Russell导演的《美国骗局》成为本届金球奖的大赢家，获得七项提名，最终夺得三个奖项。

Steve McQueen导演的《为奴十二年》也获得七项提名，但只获得一个奖项。

凯特-布兰切特（Cate Blanchett）凭借在《蓝色茉莉》（BlueJasmine）中的出色演出获得剧情类电影最佳女主角，马修-麦康纳（MatthewMcConaughey）则凭借《达拉斯买家俱乐部》（Dallas Buyers Club）获得剧情类电影最佳男主角。

同样在《达拉斯买家俱乐部》中出演的杰瑞德-莱托（Jared Leto）获得了最佳男配角。

在《美国骗局》中出演的艾米-亚当斯（Amy Adams）荣获音乐/喜剧类电影最佳女主角，詹妮弗-劳伦斯（JenniferLawrence）也凭借在《美国骗局》中的出演获得最佳女配角。

在《华尔街之狼》（The Wolf of Wall Street）中出演的莱昂纳多-迪卡普里奥（LeonardoDiCaprio）获得了音乐/喜剧类电影最佳男主角奖。

墨西哥导演阿方索-卡隆（Alfonso Cuaron）凭借《地心引力》获得最佳导演奖。斯派克-琼斯（SpikeJonze）凭借《她》（Her）获得最佳编剧。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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