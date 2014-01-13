《为奴十二年》和《美国骗局》荣膺金球奖大奖

美国股市：开盘上扬，关注企业业绩
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透加利福尼亚1月12日 - 电影《为奴十二年》（12 Years a Slave）荣获第71届金球奖最佳剧情片，《美国骗局》（American Hustle）摘得音乐喜剧类最佳影片。
David O. Russell导演的《美国骗局》成为本届金球奖的大赢家，获得七项提名，最终夺得三个奖项。
Steve McQueen导演的《为奴十二年》也获得七项提名，但只获得一个奖项。
凯特-布兰切特（Cate Blanchett）凭借在《蓝色茉莉》（Blue Jasmine）中的出色演出获得剧情类电影最佳女主角，马修-麦康纳（Matthew McConaughey）则凭借《达拉斯买家俱乐部》（Dallas Buyers Club）获得剧情类电影最佳男主角。
同样在《达拉斯买家俱乐部》中出演的杰瑞德-莱托（Jared Leto）获得了最佳男配角。
在《美国骗局》中出演的艾米-亚当斯（Amy Adams）荣获音乐/喜剧类最佳女主角，詹妮弗-劳伦斯（Jennifer Lawrence）也凭借在《美国骗局》中的出演获得最佳女配角。
在《华尔街之狼》（The Wolf of Wall Street）中出演的莱昂纳多-迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）获得了音乐/喜剧类最佳男主角奖。
墨西哥导演阿方索-卡隆（Alfonso Cuaron）凭借《地心引力》获得最佳导演奖。斯派克-琼斯（Spike Jonze）凭借《她》（Her）获得最佳编剧。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 61.7 305.4 367.1 218.2 305.4 27,714.7 20,000.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 27.3 玉米 987.9 11.1 999.0 1,042.5 11.1 51,044.0 37,086.8 高粱 63.1 0.0 63.1
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