美国共同基金抢先卡位 等待推特及阿里巴巴IPO后的丰收

2012年6月20日在杭州拍到的阿里巴巴公司标志。 REUTERS/Carlos Barria

路透波士顿10月2日 - T. Rowe Price Group Inc (TROW.O)旗下五支共同基金持有价值2.20亿美元的社交网站推特(Twitter)股权，在Twitter准备首次公开发行(IPO)之际，T. Rowe已在实现收益方面大幅领先其他美国同业。

T. Rowe对Twitter的押注，凸显出当前IPO市场已从2012年5月Facebook (FB.O)上市失利的低迷气氛中完全恢复。原因不仅是社交网站重新受到青睐，还因共同基金有一张为投资人设想的IPO投资完全名单。

共同基金的算盘已经越打越精，善于在私人企业公开上市之前取得股权。

未来这几个月将是一个在各行各业抢进的好机会，有能源企业、中国网路霸主、折扣大衣专卖店等等，在周三将IPO的还包括纽约地标帝国大厦。

“在Facebook事件之后，很多人从IPO市场出走，”共同基金公司富达投资的全球股票研究长Chris Bartel说。他指的是Facebook一上市就股价大跌。“你肯定可见到资本市场门户大开。2013年是投资人再度拥抱IPO的一年。”

Twitter仍处于IPO计划的初期阶段，该公司估值料将最多达到150亿美元。但是据Morningstar数据，在美国的共同基金中，T. Rowe基金持有的Twitter上市前股权份额最大。

据Morningstar数据，到6月底，T. Rowe旗下的New Horizons(PRNHX.O)和Growth Stock(PRGFX.O)基金分别持有8,400万美元和8,300万美元的Twitter股权。无法联系到该基金公司予以置评。

共同基金在私有公司上市前购入大量股权，使得更多投资者可能赚到丰厚盈利。以前，只有风险资本和私募股权基金才能享受到这些盈利。

但是John Bonnanzio表示，一家公司的股票可能分散在一个共同基金家族的数十支基金中，以此冲淡IPO涨跌的影响。John Bonnanzio是Fidelity的投资者简报编辑。

不过，如果基金经理在私企上市前几个月甚至前几年购入其股权，那么共同基金投资者的投资组合可能获得大量收益。基金通常以低于公开发行价的价格购入股票。如果股票在IPO之后上涨，对共同基金投资者来说就更好了。

Bartel表示，一家高品质公司上市而投资者兴趣不大，这非常罕见。但九年前谷歌(GOOG.O)进行IPO时，恰恰就是如此。

投资者普遍兴趣缺缺，使得富达投资及其他共同基金得以吞进谷歌大量股票，坐看股价从当时的85美元一路涨至7月时的逾900美元。

**利用后门赚钱**

未来几个月将有一系列备受关注的大规模IPO启动，推特只是其中之一。中国电子商务巨头阿里巴巴及酒店运营商希尔顿酒店集团(Hilton Worldwide)就在计划IPO的名单之列，料将刺激华尔街及散户投资者的胃口。

美国一些共同基金虽已直接投资推特，但他们将经由后门利用其他公司在IPO之前赚钱。

例如，持有日本软银(9984.T)和雅虎(YHOO.O)大量股权的基金，就希望利用阿里巴巴迅猛增长的机会。软银和雅虎分别持有阿里巴巴大额股权，有关该公司IPO的乐观言论已经提振各自股价上扬。

根据汤森路透数据，截至6月底，以EuroPacific Growth Fund (CEUAX.O)为首的三只美国基金共持有软银9%的股权。共同基金也将有机会直接参与阿里巴巴在纽约或香港进行的IPO。(完)

(编译 李婷仪/朱晓军/王兴亚；审校 戴素萍/侯向明/艾茂林)

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