美国股票基金投资者青睐国际股票 不再留恋“特朗普行情”

路透纽约2月15日 - 美国投资公司协会(ICI)周三发布的数据显示，美国投资者青睐国际股票而非国内股票，不再留恋特朗普胜选以来出现的趋势。

根据ICI数据，最近一周进行国际投资的美国股票基金吸引47亿美元流入，创下一年来的最高；与此同时，主要投资美国公司股票的基金仅吸引到8.14亿美元资金流入。

数据还显示，过去八周中，外国股票基金吸引的资金有七周超过美国同业。

“我觉得大家看到在国际上有一些更好的机会，”位于麻萨诸塞州曼彻斯特的财富管理公司Cape Ann Capital的主管Jim Jasinski称。“美国市场已变得让人如此难以置信。”

美国总统特朗普上月就职时表示，“从这一天开始，将只有美国优先”，股市作出了相应的反应。特朗普还表示会进行减税，增加基础设施支出，放松监管并重订贸易协议，以推动美国就业及经济增长。

特朗普当选后，投资者在五周时间里持续买进美国国内股票基金。ICI称，在此期间，国际股票基金表现落后，仅吸引42亿美元资金流入，较美国同业少502亿美元。

包括美国股市在内的MSCI明晟指标全球股指周三在纪录高位附近徘徊。

这掩盖了美国股市表现要好得多的事实。特朗普当选以来，标普500指数.SPX上升9.5%，MSCI衡量另外45个国家股市的类似股指则仅升5.1%。这或许意味着海外股票相对低价。

“无论是否喜欢新一届的美国政府，人们都普遍认为这是一届支持商业的政府，”Jasinski称，“这倾向于推动市场进一步上涨，本就较高的估值有可能再上一层楼。”

2月8日止当周，较安全的债券和黄金亦吸引到投资流入。大宗商品基金吸引到11亿美元，为2016年7月以来最大规模，其中包括投资黄金的商品基金。

同期债券基金流入116亿美元，亦为一年多来最高水准。(完)