美国称改善美缅关系并非要削弱中国

路透北京12月13日电(记者 Ben Blanchard)---美国负责缅甸问题特使米切尔(Derek Mitchell)周二表示，美缅双边关系正在改善，但美国并非寻求削弱中国在缅甸的利益。

本月初，美国国务卿希拉里在访缅期间，会晤了该国民主活动领导人昂山素季。缅甸新组建的平民政府誓言将推进政治改革，并重新与世界接轨。

米切尔对北京进行了短暂的访问，他在访问结束前表示，美国与缅甸关系的改善并非意欲削弱中缅之间的牢固关系。

他对记者表示："美缅恢复交往没有任何对中缅关系施加负面影响的目的。美缅关系改善不以牺牲任何国家为代价。"

"缅甸与邻国关系紧张并不符合美国的利益，实际情况正好相反。"

"中缅两国历史悠久，边境线绵长。两国过去有着深厚的经济关系，只有中缅双方才能决定他们的未来。"

缅甸新领导人希望美国最终能放宽或取消对缅甸的制裁，为这个资源丰富但积贫积弱的国家带来更多贸易和投资机会。

对华府而言，改善与缅甸的关系可能凸显奥巴马强化对亚洲影响力的决心，并平衡中国在该地区快速上升的经济、军事和政治影响力。

米切尔在与中国官员的会晤中表示，他希望知道中国在这些事情上的思考方式，看两国是否能为实现地区稳定和缅甸人民的利益存在协调、合作、共事的机会。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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