美国称改善美缅关系并非要削弱中国

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京12月13日电(记者 Ben Blanchard)---美国负责缅甸问题特使米切尔(Derek Mitchell)周二表示，美缅双边关系正在改善，但美国并非寻求削弱中国在缅甸的利益。
本月初，美国国务卿希拉里在访缅期间，会晤了该国民主活动领导人昂山素季。缅甸新组建的平民政府誓言将推进政治改革，并重新与世界接轨。
米切尔对北京进行了短暂的访问，他在访问结束前表示，美国与缅甸关系的改善并非意欲削弱中缅之间的牢固关系。
他对记者表示："美缅恢复交往没有任何对中缅关系施加负面影响的目的。美缅关系改善不以牺牲任何国家为代价。"
"缅甸与邻国关系紧张并不符合美国的利益，实际情况正好相反。"
"中缅两国历史悠久，边境线绵长。两国过去有着深厚的经济关系，只有中缅双方才能决定他们的未来。"
缅甸新领导人希望美国最终能放宽或取消对缅甸的制裁，为这个资源丰富但积贫积弱的国家带来更多贸易和投资机会。
对华府而言，改善与缅甸的关系可能凸显奥巴马强化对亚洲影响力的决心，并平衡中国在该地区快速上升的经济、军事和政治影响力。
米切尔在与中国官员的会晤中表示，他希望知道中国在这些事情上的思考方式，看两国是否能为实现地区稳定和缅甸人民的利益存在协调、合作、共事的机会。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。