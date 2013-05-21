缅总统吴登盛访白宫 与奥巴马会面

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 Paul Eckert
路透华盛顿5月20日 - 美国总统奥巴马周一与缅甸总统吴登盛会面，呼吁缅甸采取措施遏制针对穆斯林的暴力行为，并推进经济和政治改革。
吴登盛是47年来首位访问美国白宫的缅甸领导人。
奥巴马称，吴登盛向他保证愿推动释放更多政治犯、将政治改革措施制度化，并承诺将解决种族冲突。
吴登盛通过翻译表示，缅甸面临推行改革的艰巨任务，但称为推动民主，未来几年改革势在必行。
他补充道，缅甸在此过程中需要国际社会的援助和理解，包括美国。
权利组织和一些美国议员担心奥巴马在改善与缅甸关系方面走得太快了，奥巴马政府官员则称，缅甸政府推行了重要改革，应予以支持。
但在美国开始放松对缅甸的制裁后，缅甸的种族和宗派冲突却呈现恶化。路透特别报导指出，在缅甸一些地区对穆斯林采取的政策相当于种族隔离。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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