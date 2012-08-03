美国国会投票决定延长缅甸产品进口禁令

路透华盛顿8月2日电（记者 Doug Palmer）---美国国会周四投票决定延长针对缅甸产品的进口禁令，但授权白宫在缅甸继续推进政治和经济改革的情况下可废除这一禁令。

美国国会参众两院在口头表决中通过了这项议案，等待总统奥巴马签署成为法律。

议案将进口禁令延长一年，但如果白宫认定缅甸符合一定的条件，可提前将其取消。

民主党籍众议员Joseph Crowley称：“（这项议案的通过）使美国国会发出一个明确信号：在对人权的争取中，我们将继续坚定地和缅甸人民站在一起。”

缅甸去年开始摆脱数十年的孤立局面，准平民政府在丹瑞（Than Shwe）下台後掌权。

新政府在前军方将领、总统吴登盛领导下，开始对经济进行全面改革，放松新闻审查，合法化工会和抗议活动并释放政治犯。

美国则通过放松一些制裁措施来对缅甸的这些举动予以回应，已於上月决定允许本国企业在缅甸投资并提供金融服务。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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