昂山素季认为美国应放松对缅甸制裁

路透华盛顿9月18日电（记者 Paul Eckert）---缅甸反对派领导人昂山素季周二警告称，缅甸改革才清除了“第一道障碍”，并表示支持美国放松对缅甸制裁作为双方广泛合作关系的一部分。

昂山素季指出，经济制裁是过去向缅甸军政府施加压力的有用工具，但现在缅甸人民需要在不借助外部帮助的情况下加强民主。

“我确实支持放松制裁，因为我认为缅甸人民可以开始为他们自己的命运承担责任，”昂山素季在美国和平研究所说道。她将在美国进行为期两周的访问。

“我认为我们不应该依靠美国的制裁来保持向民主前进的势头。我们需要自己努力，美国有很多其他的方法来帮助我们。”

昂山素季并未指出希望美国取消哪些制裁。美国国务院官员亦未暗示昂山素季周二与美国国务卿希拉里会晤时曾就制裁提出正式请求。

“我们希望在看到缅甸取得进展後慎重取消制裁，国务卿确实列出了（缅甸还需要做什麽）。我们将继续予以关注，在看到更多进展後作出决定，”美国国务院发言人Victoria Nuland在希拉里和昂山素季会面後对记者表示。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。