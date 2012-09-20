昂山素季与奥巴马会面 并接受美国国会金章

路透华盛顿9月19日电（记者 Matt Spetalnick）---缅甸反对派领导人昂山素季周三在白宫与美国总统奥巴马会面，并接受美国国会金质奖章。

昂山素季在国会山受到美国议员的热情接待，并被授予国会金质奖章，以表彰她在缅甸为争取民主所进行的长期斗争。随後，她在白宫椭圆形办公室与奥巴马举行了私人会谈。

她说道，“这是我生命中最激动的时刻之一，在这里人们团结在一起来欢迎我这个远方来的陌生人。”

“其中一些人在我软禁期间曾看到你们，还有一些人是在我从软禁中被释放後看到的。”昂山素季并承认，在长达17年的软禁时间里曾得到美国议员的大力支持。

白宫在接待昂山素季上比较谨慎，以免让这一事件抢了缅甸政府的风头。她与奥巴马的会面也比较低调，只允许摄影记者短暂停留拍照，没有给电视摄像记者和文字记者采访机会。奥巴马和昂山素季大会谈大约持续了半小时。

奥巴马在昂山素季访美第二天便与其会面，意在凸显其政府在帮助缅甸走向民主之路上所取得的成功，从而助其寻求连任。

白宫在会後发表声明称，总统对昂山素季这些年来为寻求民主和人权所表现出的勇气和作出的个人牺牲表示钦佩，并对缅甸向民主过渡以及昂山素季所在的全国民主联盟和缅甸总统吴登盛所取得的进步表示欢迎。（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。